Чеський виробник військової техніки VOP CZ став новим партнером Укроборонпрому

Про це мовиться на сайті Укроборонпрому.

Державний концерн та чеський виробник військової техніки VOP CZ 6 лютого підписали документи про співпрацю: у пріоритеті - виробництво, ремонт і спільні розробки броньованої техніки, а також створення ланцюжків постачання деталей та виробів.

Домовленості з VOP CZ - частина угоди з міноборони Чехії про створення оборонного кластера у листопаді 2022 року.

"Загалом співпраця передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів", - зазначили в пресслужбі.