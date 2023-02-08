Чеський виробник військової техніки VOP CZ став новим партнером Укроборонпрому
6 лютого державний концерн "Укроборонпром" домовився про співпрацю з чеським виробником військової техніки VOP CZ
Про це мовиться на сайті Укроборонпрому.
Державний концерн та чеський виробник військової техніки VOP CZ 6 лютого підписали документи про співпрацю: у пріоритеті - виробництво, ремонт і спільні розробки броньованої техніки, а також створення ланцюжків постачання деталей та виробів.
Домовленості з VOP CZ - частина угоди з міноборони Чехії про створення оборонного кластера у листопаді 2022 року.
"Загалом співпраця передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів", - зазначили в пресслужбі.
- Нагадаємо, речниця Укроборонпрому Наталія Сад раніше заявила в етері Еспресо, що державний концерн перебуває на фінальній стадії налагодження виробництва повної лінійки артилерійських снарядів.
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