Чехія переміщує до Ужгорода свої дипломатичні установи в Україні
Чехія переносить посольство й генеральне консульство в Україні до Ужгорода
Про це повідомила Закарпатська облрада.
До Ужгорода з робочою поїздкою прибули Мартін Смолек, заступник очільника МЗС Чехії Іржі Преклік, заступник чеського посла в Україні та генеральний консул країни у Львові Давід Нови.
Метою їхніх візиту та зустрічі з головою облради Володимиром Чубірком стало питання постійного розташування в Ужгороді генерального конульства Чехії й тимчасового розміщення посольства.
"Ми з відповідними службами Чеської Республіки оглянули одну з будівель, яка може слугувати тимчасовим помешканням для дипломатичних установ наших чеських партнерів. Також - обговорили особливості дипломатичної місії Чехії в Україні в умовах воєнного стану", - заявив Володимир Чубірко.
Також чеські дипломати домовилися з очільником Закарпатської облради про подальшу гуманітарну допомогу Україні й відвідали пункти проживання та харчування тимчасово переміщених українців в Ужгороді.
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