Чехія переміщує до Ужгорода свої дипломатичні установи в Україні

Про це повідомила Закарпатська облрада.



До Ужгорода з робочою поїздкою прибули Мартін Смолек, заступник очільника МЗС Чехії Іржі Преклік, заступник чеського посла в Україні та генеральний консул країни у Львові Давід Нови.



Метою їхніх візиту та зустрічі з головою облради Володимиром Чубірком стало питання постійного розташування в Ужгороді генерального конульства Чехії й тимчасового розміщення посольства.



"Ми з відповідними службами Чеської Республіки оглянули одну з будівель, яка може слугувати тимчасовим помешканням для дипломатичних установ наших чеських партнерів. Також - обговорили особливості дипломатичної місії Чехії в Україні в умовах воєнного стану", - заявив Володимир Чубірко.



Також чеські дипломати домовилися з очільником Закарпатської облради про подальшу гуманітарну допомогу Україні й відвідали пункти проживання та харчування тимчасово переміщених українців в Ужгороді.



Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала заявив, що країна не може приймати нових біженців із України.

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