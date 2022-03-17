Чехія більше не може приймати нових біженців з України, вже прибуло близько 270 тис. громадян, - прем'єр

Про це повідомляє НВ з посиланням на NU.



Він сказав, що Чехія прийняла близько 270 тис. українців.



"Ми повинні розуміти, що досягаємо межі того, що ми можемо прийняти без особливих проблем", - повідомив Фіала.

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