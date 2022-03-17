Чехія більше не може приймати нових біженців з України, вже прибуло близько 270 тис. громадян, - прем'єр
Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала заявив, що країна не може приймати нових біженців із України
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