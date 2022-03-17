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Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Чехія більше не може приймати нових біженців з України, вже прибуло близько 270 тис. громадян, - прем'єр

Чехія більше не може приймати нових біженців з України, вже прибуло близько 270 тис. громадян, - прем'єр

17 березня, 2022 четвер
19:16

Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала заявив, що країна не може приймати нових біженців із України

Про це повідомляє НВ з посиланням на NU.

Він сказав, що Чехія прийняла близько 270 тис. українців.

"Ми повинні розуміти, що досягаємо межі того, що ми можемо прийняти без особливих проблем", - повідомив Фіала.

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Чехія
біженці з України
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