Чехія подарує Україні ще дві мостові конструкції

Про це повідомляє "Радіо Прага".

"Завантаження елементів конструкції проводитиметься у селищі Велке Альбрехтиці, у Моравсько-Сілезькому краї. Для перевезення двох мостів пожежникам знадобиться сім тягачів із причепами, п'ять вантажних автомобілів та два автомобілі супроводу", - йдеться у повідомленні.

Видання також зазначає, що подібні конструкції Чехія передає вже не вперше – ними замінюють зруйновані росіянами мости.

Нагадаємо, 16 листопада чеський парламент визнав терористичним чинний російський режим.

Також під час зустрічі у "форматі Рамштайн" 16 листопада міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати, Нідерланди і Чехія разом працюють, аби передати Україні сучасні танки.

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