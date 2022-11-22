Чехія подарує Україні ще дві мостові конструкції
В рамках надання гуманітарної допомоги Чехія наступного тижня передасть Україні ще дві важкі мостові конструкції, транспортування яких здійснюватимуть пожежники
Про це повідомляє "Радіо Прага".
"Завантаження елементів конструкції проводитиметься у селищі Велке Альбрехтиці, у Моравсько-Сілезькому краї. Для перевезення двох мостів пожежникам знадобиться сім тягачів із причепами, п'ять вантажних автомобілів та два автомобілі супроводу", - йдеться у повідомленні.
Видання також зазначає, що подібні конструкції Чехія передає вже не вперше – ними замінюють зруйновані росіянами мости.
- Нагадаємо, 16 листопада чеський парламент визнав терористичним чинний російський режим.
- Також під час зустрічі у "форматі Рамштайн" 16 листопада міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати, Нідерланди і Чехія разом працюють, аби передати Україні сучасні танки.
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