Чехія виділила Україні 2,5 млн євро через фонд НАТО
Чехія пожертвує до 2,5 мільйона євро (близько 60 мільйонів крон) у цільовий фонд Північноатлантичного альянсу для невійськової допомоги Україні
Про це повідомляють České noviny.
Зазначається, що це рішення схвалив уряд. На думку Міністерства закордонних справ Чехії, ця пропозиція відображає в нинішньому зовнішньополітичному контексті необхідність проєктувати зростаючу складність ситуації в області міжнародної безпеки в активізацію зусиль зі збереження підтримки України.
Трастовий фонд працює з 2016 року і є інструментом невійськової допомоги Україні. Це стосується, наприклад, палива, медичних матеріалів, продуктів харчування, зимового одягу і систем захисту від безпілотних літальних апаратів.
Зброя та інша військова техніка надається державами індивідуально, при цьому для цієї мети використовується Європейський інструмент миру.
На саміті НАТО у Вільнюсі в липні, за даними Міністерства, було підтверджено продовження цієї підтримки, окрім того, трастовий фонд має бути перетворений на багаторічний план, орієнтований на реформи сектору безпеки й оборони та на перехід українських Збройних сил до можливості повноцінного співробітництва з НАТО.
Більшість членів НАТО роблять свій внесок у фонд, за винятком Сполучених Штатів Америки, Франції та Італії, а також партнерів по альянсу, таких як Японія.
У результаті дебатів усередині НАТО щодо частки окремих держав частка національних витрат у загальному фінансуванні НАТО була визначена як справедлива міра. У випадку з Чехією це приблизно один відсоток.
Наразі загальний річний обсяг внесків до фонду очікується в розмірі 500 мільйонів євро. З моменту початку війни Росії проти України минулого року Чехія внесла до фонду:
- 1,28 мільйона євро з бюджету Міністерства оборони;
- 1 мільйон євро і 6 мільйонів крон (247 тисяч євро) з бюджету Міністерства закордонних справ;
- 1,09 мільйона доларів, які спочатку були виділені з уже скасованого фонду альянсу для Афганської національної армії.
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