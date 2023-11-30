Чехія виділила Україні 2,5 млн євро через фонд НАТО

Про це повідомляють České noviny.

Зазначається, що це рішення схвалив уряд. На думку Міністерства закордонних справ Чехії, ця пропозиція відображає в нинішньому зовнішньополітичному контексті необхідність проєктувати зростаючу складність ситуації в області міжнародної безпеки в активізацію зусиль зі збереження підтримки України.

Трастовий фонд працює з 2016 року і є інструментом невійськової допомоги Україні. Це стосується, наприклад, палива, медичних матеріалів, продуктів харчування, зимового одягу і систем захисту від безпілотних літальних апаратів.

Зброя та інша військова техніка надається державами індивідуально, при цьому для цієї мети використовується Європейський інструмент миру.

На саміті НАТО у Вільнюсі в липні, за даними Міністерства, було підтверджено продовження цієї підтримки, окрім того, трастовий фонд має бути перетворений на багаторічний план, орієнтований на реформи сектору безпеки й оборони та на перехід українських Збройних сил до можливості повноцінного співробітництва з НАТО.

Більшість членів НАТО роблять свій внесок у фонд, за винятком Сполучених Штатів Америки, Франції та Італії, а також партнерів по альянсу, таких як Японія.

У результаті дебатів усередині НАТО щодо частки окремих держав частка національних витрат у загальному фінансуванні НАТО була визначена як справедлива міра. У випадку з Чехією це приблизно один відсоток.

Наразі загальний річний обсяг внесків до фонду очікується в розмірі 500 мільйонів євро. З моменту початку війни Росії проти України минулого року Чехія внесла до фонду: