Чехія запровадила санкції проти голови РПЦ Кирила
У середу, 26 квітня, Чехія запровадила санкції проти очільника Російського православної церкви Кирила
Про це повідомляють České noviny.
Чеський уряд запровадив проти патріарха Кирила санкції за його підтримку війни РФ проти України.
"Це правда, що для включення будь-якої організації до санкційного списку необхідно, щоб це була ретельно задокументована діяльність, яка порушує або загрожує територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності, в цьому випадку України", – сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі.
За його словами, можна легко знайти докази публічних виступів Кирила, які "підтримують війну в Україні та виправдовують звірства, які чинять російські солдати". Він додав, що Володимир Гундяєв (ім'я очільника РПЦ при народженні) перебуває в санкційних списках Великої Британії, Канади, Литви та України.
Згідно з документами МЗС Чехії, патріарх Кирил є давнім соратником президента Росії Володимира Путіна, а своїми діями активно підтримує російську агресію в Україні. "Зокрема, він використовує свою важливу посаду предстоятеля РПЦ та своїми проповідями та публічними виступами надає релігійне виправдання та пояснення російської агресії", - заявили у МЗС Чехії.
- 22 березня Вселенський патріарх Варфоломій назвав Російську православну церкву відповідальною за воєнні злочини РФ в Україні.
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