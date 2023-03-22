Про це повідомляє Reuters.

За словами Варфоломія, РПЦ співпрацювала з державним керівництвом Росії у скоєнні злочинів.

"Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у скоєнні злочині агресії та розділяє відповідальність за злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей", - сказав Варфоломій.

Водночас він висловив готовність допомогти у "духовному відродженні" Росії після війни.

"Наш міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння і нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність та узаконювати злочинну поведінку", - сказав Варфоломій.