Вселенський патріарх Варфоломій назвав РПЦ відповідальною за воєнні злочини в Україні
Вселенський патріарх Варфоломій назвав Російську православну церкву відповідальною за воєнні злочини РФ в Україні
Про це повідомляє Reuters.
За словами Варфоломія, РПЦ співпрацювала з державним керівництвом Росії у скоєнні злочинів.
"Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у скоєнні злочині агресії та розділяє відповідальність за злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей", - сказав Варфоломій.
Водночас він висловив готовність допомогти у "духовному відродженні" Росії після війни.
"Наш міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння і нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність та узаконювати злочинну поведінку", - сказав Варфоломій.
- 21 лютого прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте підписала угоду про співпрацю з Вселенським патріархом Варфоломієм.
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