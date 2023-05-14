"Челсі" остаточно обрав нового головного тренера
Новим головним тренером лондонського "Челсі" стане Маурісіо Почеттіно
Про це повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "Челсі" та аргентинець вже дійшли згоди. Почеттіно прийняв всі умови довгострокового контракту. Угоду офіційно підпишуть найближчими днями.
Фахівець очолить команду у червні. Він приведе свій тренерський штаб та одразу обговорить з клубом трансферну стратегію. До кінця сезону з командою працюватиме Френк Лемпард.
Є інформація від Daily Mail, що Маурісіо Почеттіно хоче бачити у своїй команді Лаутаро Мартінеса, Деклана Райса, Алексіса Мак Аллістера та Еміліано Мартінеса.
Останнім місцем роботи 51-річного Почеттіно був ПСЖ. Під його керівництвом парижани виграли чемпіонат Франції-2022 та здобули минулого року кубок країни.
Почеттіно також тренував іспанський "Еспаньол", англійський "Саутгемптон" і лондонський "Тоттенгем".
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