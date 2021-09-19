"Челсі" розтрощив "Тоттенгем" у лондонському дербі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Челсі" вийшов вперед на 49-й хвилині, коли забив Тьягу Сілва. На 57-й хвилині перевагу команди Томаса Тухеля збільшив Нголо Канте. До розгромного рахунок наприкінці матчу довів Антоніо Рюдігер.

"Челсі" переміг "Тоттенгем" 3:0, набрав 13 очок та наздогнав лідерів чемпіонату Англії - "Ліверпуль" та "Манчестер Юнайтед", які також мають по 13 пунктів.

"Тоттенгем" з 9 балами - сьомий.

Чемпіонат Англії

5-й тур

19 вересня

"Тоттенгем" - "Челсі" 0:3

Голи: Сілва, 49, Канте, 57, Рюдігер, 90+2