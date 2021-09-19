"Челсі" розтрощив "Тоттенгем" у лондонському дербі
У 5-му турі чемпіонату Англії "Челсі" переграв "Тоттенгем" у лондонському дербі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Челсі" вийшов вперед на 49-й хвилині, коли забив Тьягу Сілва. На 57-й хвилині перевагу команди Томаса Тухеля збільшив Нголо Канте. До розгромного рахунок наприкінці матчу довів Антоніо Рюдігер.
"Челсі" переміг "Тоттенгем" 3:0, набрав 13 очок та наздогнав лідерів чемпіонату Англії - "Ліверпуль" та "Манчестер Юнайтед", які також мають по 13 пунктів.
"Тоттенгем" з 9 балами - сьомий.
Чемпіонат Англії
5-й тур
19 вересня
"Тоттенгем" - "Челсі" 0:3
Голи: Сілва, 49, Канте, 57, Рюдігер, 90+2
- Нагадаємо, 19 вересня гол португальського футболіста Кріштіану Роналду допоміг "Манчестер Юнайтед" перемогти "Вест Гем" у 5-му турі чемпіонату Англії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.19Продаж 31.58
- Актуальне
- Важливе