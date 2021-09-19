Гол Роналду допоміг МЮ перемогти "Вест Гем" із Ярмоленком, який заробив пенальті
Гол португальського футболіста Кріштіану Роналду допоміг "Манчестер Юнайтед" перемогти "Вест Гем" у 5-му турі чемпіонату Англії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Український вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко розпочав матч у запасі, вийшов на заміну на 68-й хвилині та наприкінці гри заробив пенальті.
Його одноклубники повели в рахунку на 30-й хвилині, коли забив Мохаммед Бенрахма. МЮ відігрався ще до перерви зусиллями Кріштіану Роналду.
"Манчестер Юнайтед" вперше вийшов вперед на 89-й хвилині - відзначився Джессі Лінгард.
"Вест Гем" міг врятуватися від поразки у компенсований арбітром час, але Марк Нобл не реалізував пенальті, який заробив Андрій Ярмоленко.
Чемпіонат Англії
5-й тур
19 вересня
"Вест Гем" - "Манчестер Юнайтед" 1:2
Голи: Бенрахма, 30 - Роналду, 35, Лінгард, 89
На 90+5 хвилині Нобл ("Вест Гем") не реалізував пенальті
- Нагадаємо, 11 вересня Кріштіану Роналду забив два голи та допоміг МЮ перемогти "Ньюкасл" з рахунком 4:1.
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