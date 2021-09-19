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Гол Роналду допоміг МЮ перемогти "Вест Гем" із Ярмоленком, який заробив пенальті

19 вересня, 2021 неділя
18:07
Спорт Кріштіану Роналду та Андрій Ярмоленко (ліворуч)

Гол португальського футболіста Кріштіану Роналду допоміг "Манчестер Юнайтед" перемогти "Вест Гем" у 5-му турі чемпіонату Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.  

Український вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко розпочав матч у запасі, вийшов на заміну на 68-й хвилині та наприкінці гри заробив пенальті. 

Його одноклубники повели в рахунку на 30-й хвилині, коли забив Мохаммед Бенрахма. МЮ відігрався ще до перерви зусиллями Кріштіану Роналду.  

"Манчестер Юнайтед" вперше вийшов вперед на 89-й хвилині - відзначився Джессі Лінгард. 

"Вест Гем" міг врятуватися від поразки у компенсований арбітром час, але Марк Нобл не реалізував пенальті, який заробив Андрій Ярмоленко. 

Чемпіонат Англії

5-й тур 

19 вересня 

"Вест Гем" - "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голи: Бенрахма, 30 - Роналду, 35, Лінгард, 89

На 90+5 хвилині Нобл ("Вест Гем") не реалізував пенальті 

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футбол
Андрій Ярмоленко
Манчестер Юнайтед
Кріштіану Роналду
чемпіонат Англії
Вест Гем
АПЛ
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