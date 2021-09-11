Роналду оформив дубль у першому матчі після повернення до МЮ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Роналду вийшов на матч чемпіонату Англії" проти "Ньюкаслу" у стартовому складі "Манчестер Юнайтед". Наприкінці першого тайму португалець вивів МЮ вперед. На 62-й хвилині Роналду оформив дубль та допоміг своїй команді перемогти 4:1.

Цей матч був для нападника першим після повернення до Англії. 36-річний Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед".

МЮ набрав 10 очок та лідирує в Прем'єр-лізі. "Ньюкасл" має 1 пункт та йде 19-м.

Чемпіонат Англії

4-й тур

11 вересня

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 4:1

Голи: Роналду, 45+2, 62, Бруну Фернандеш, 80, Лінгард, 90+2 - Манкільйо, 56

31 серпня "Манчестер Юнайтед" оголосив, що підписав з Роналду контракт на два роки із можливістю продовження ще на сезон.

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