МЮ нарешті оголосив про трансфер Роналду та оприлюднив ключову умову контракту

Про це повідомляє офіційний сайт МЮ.

Зазначається, що контракт з 36-річним португальцем підписано на два роки із можливістю продовжити угоду ще на один сезон.

Роналду одразу після цього оголошення заявив, що "Манчестер Юнайтед" - клуб, який завжди займав особливе місце в його серці.

"Я був вражений усіма повідомленнями, які я отримав з моменту оголошення про трансфер в п'ятницю. З нетерпінням чекаю, коли зіграю на "Олд Траффорд" перед повним стадіоном і знову побачу всіх вболівальників. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до команди після міжнародних ігор та сподіваюся, що у нас попереду дуже успішний сезон", - сказав Роналду, який з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу". Разом з МЮ Роналду тричі вигравав АПЛ, а також вперше тріумфував у Лізі чемпіонів.

36-річний португалець з 2018 року грав за "Ювентус". Роналду провів за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.