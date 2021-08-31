МЮ нарешті оголосив про трансфер Роналду та оприлюднив ключову умову контракту
"Манчестер Юнайтед" оголосив, що підписав з португальським футболістом Кріштіану Роналду контракт на два роки із можливістю продовження ще сезон
Про це повідомляє офіційний сайт МЮ.
Зазначається, що контракт з 36-річним португальцем підписано на два роки із можливістю продовжити угоду ще на один сезон.
Роналду одразу після цього оголошення заявив, що "Манчестер Юнайтед" - клуб, який завжди займав особливе місце в його серці.
"Я був вражений усіма повідомленнями, які я отримав з моменту оголошення про трансфер в п'ятницю. З нетерпінням чекаю, коли зіграю на "Олд Траффорд" перед повним стадіоном і знову побачу всіх вболівальників. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до команди після міжнародних ігор та сподіваюся, що у нас попереду дуже успішний сезон", - сказав Роналду, який з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу". Разом з МЮ Роналду тричі вигравав АПЛ, а також вперше тріумфував у Лізі чемпіонів.
36-річний португалець з 2018 року грав за "Ювентус". Роналду провів за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.
- Нагадаємо, 31 серпня "Ювентус" повідомив, що заробив на трансфері Кріштіану Роналду до "Манчестер Юнайтед" лише 15 млн євро.
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