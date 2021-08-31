"Ювентус" ошелешив сумою, за яку продав Роналду до "Манчестер Юнайтед"

Про це повідомляє офіційний сайт "Ювентуса".

31 серпня "Ювентус" оголосив про завершення переходу Кріштіану Роналду до "Манчестер Юнайтед". В туринському клубі заявили, що сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які "Юве" отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ.

Зазначимо, що за даними Transfermarkt, ринкова вартість португальця складає 45 млн євро.

Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу". Разом з МЮ Роналду тричі вигравав АПЛ, а також вперше тріумфував у Лізі чемпіонів.

36-річний португалець з 2018 року грав за "Ювентус". Роналду провів за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.

Нагадаємо, 27 серпня "Манчестер Юнайтед" і "Ювентус" домовились про трансфер Кріштіану Роналду.

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