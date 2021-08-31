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"Ювентус" ошелешив сумою, за яку продав Роналду до "Манчестер Юнайтед"

31 серпня, 2021 вiвторок
10:39
Спорт Кріштіану Роналду

Італійський "Ювентус" заробив на трансфері португальського форварда Кріштіану Роналду до англійського "Манчестер Юнайтед" лише 15 млн євро

Про це повідомляє офіційний сайт "Ювентуса".

31 серпня "Ювентус" оголосив про завершення переходу Кріштіану Роналду до "Манчестер Юнайтед". В туринському клубі заявили, що сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які "Юве" отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ. 

Зазначимо, що за даними Transfermarkt, ринкова вартість португальця складає 45 млн євро. 

Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу". Разом з МЮ Роналду тричі вигравав АПЛ, а також вперше тріумфував у Лізі чемпіонів.

36-річний португалець з 2018 року грав за "Ювентус". Роналду провів за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.

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футбол
Ювентус
трансфери
Манчестер Юнайтед
Кріштіану Роналду
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