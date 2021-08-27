Роналду став гравцем "Манчестер Юнайтед"
Англійський "Манчестер Юнайтед" і туринський "Ювентус" домовились про трансфер португальця Кріштіану Роналду
Про це повідомляє офіційний Twitter "Манчестер Юнайтед".
Раніше повідомлялося, що Роналду зароблятиме в МЮ 25 млн фунтів на рік. А сума трансферу повинна була скласти 25 млн євро. Інтерес до португальця також був від "Манчестер Сіті" та "Тоттенгему". Офіційний цифр поки немає.
Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу". Разом з МЮ Роналду тричі вигравав АПЛ, а також вперше тріумфував у Лізі чемпіонів.
36-річний португалець з 2018 року грав за "Ювентус". Роналду зіграв за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.
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- Після цього Роналду попрощався з футболістами "Ювентуса".
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