Тренер "Ювентуса" підтвердив, що Роналду піде з клубу

Про це повідомляє сайт авторитетного журналіста Джанлуки Ді Марціо.



Сьогодні Аллегрі не тренувався з "Ювентусом".

"Роналду не буде в заявці. Вчора він сказав мені, що більше не хоче грати за "Ювентус". Сьогодні він не тренувався з командою", - розповів головний тренер "Ювентуса" Массімілано Аллегрі.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Кріштіану Роналду сьогодні приїхав на базу "Ювентуса" та провів там всього 40 хвилин. Португалець попрощався з партнерами по команді. Він не тренувався.



Єдине бажання Роналду - змінити клуб в найближчі години. Нападник чекає, що його агент Жорже Мендеш отримає офіційну пропозицію від "Ман Сіті". У футболіста є усна домовленість з англійським клубом.



36-річний португалець з 2018 року виступає за "Ювентус". Роналду зіграв за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.

Його контракт з туринцями розрахований до літа 2022 року.

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