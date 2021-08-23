Роналду запропонував контракт клуб з АПЛ
Лондонський "Тоттенгем" запропонував контракт португальцю Кріштіану Роналду
Про це повідомляє Daily Express.
За інформацією джерела, у послугах 36-річного Роналду зацікавлений лондонський "Тоттенгем". "Шпори" вже вийшли на контакт з португальцем і ніби-то запропонували йому контракт.
Керівництво "Тоттенгему" продовжує шукати форварда, який зможе замінити Гаррі Кейна. У клубі вважають Роналду хорошим варіантом на випадок трансферу англійця.
Кріштіану Роналду виступає за "Ювентус" з 2018 року. Португалець провів за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.
Його контракт з туринцями розрахований до літа 2021 року.
- Нагадаємо, 15 липня віцепрезидент "Ювентуса" Павел Недвед заявив, що Кріштіану Роналду не сигналізував про бажання залишити туринський клуб.
- 12 серпня стало відомо, що французький ПСЖ планує підсилити склад нападником італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду.
- 17 серпня повідомлялось, що головний тренер "Реала" Карло Анчелотті хоче бачити у мадридському клубі Роналду.
- 18 серпня нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду відреагував на чутки про своє можливе повернення в мадридський "Реал".
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