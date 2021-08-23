Роналду запропонував контракт клуб з АПЛ

Про це повідомляє Daily Express.

За інформацією джерела, у послугах 36-річного Роналду зацікавлений лондонський "Тоттенгем". "Шпори" вже вийшли на контакт з португальцем і ніби-то запропонували йому контракт.

Керівництво "Тоттенгему" продовжує шукати форварда, який зможе замінити Гаррі Кейна. У клубі вважають Роналду хорошим варіантом на випадок трансферу англійця.

Кріштіану Роналду виступає за "Ювентус" з 2018 року. Португалець провів за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.

Його контракт з туринцями розрахований до літа 2021 року.

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