Новий тренер "Реалу" вимагає купити для нього Роналду

Про це повідомляє журналіст Еду Агірре в ефірі El Chiringuito.



За інформацією джерела, Карло Анчелотті, який цього літа повернувся в "Реал", хоче аби в мадридський топ-клуб повернувся й Роналду. Більшість гравців "Реалу" також хочуть знову бачити Роналду у своїй роздягальні.



Президент "Реалу" Флорентіно Переса ставиться до цієї ідеї негативно. Іспанець вже кілька разів підкреслював, що повернення зіркового форварда не входить у пріоритети клубу. Поки не ясно, як ситуація розгортатиметься далі.

Кріштіану Роналду виступає за "Ювентус" з 2018 року. Португалець провів за туринців 133 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.

Його контракт з туринцями розрахований до літа 2021 року.

Нагадаємо, 15 липня віцепрезидент "Ювентуса" Павел Недвед заявив, що Кріштіану Роналду не сигналізував про бажання залишити туринський клуб.

12 серпня стало відомо, що французький ПСЖ планує підсилити склад нападником італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

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