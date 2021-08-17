Новий тренер "Реалу" вимагає купити для нього Роналду
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті хоче бачити у мадридському клубі нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду
Про це повідомляє журналіст Еду Агірре в ефірі El Chiringuito.
За інформацією джерела, Карло Анчелотті, який цього літа повернувся в "Реал", хоче аби в мадридський топ-клуб повернувся й Роналду. Більшість гравців "Реалу" також хочуть знову бачити Роналду у своїй роздягальні.
Президент "Реалу" Флорентіно Переса ставиться до цієї ідеї негативно. Іспанець вже кілька разів підкреслював, що повернення зіркового форварда не входить у пріоритети клубу. Поки не ясно, як ситуація розгортатиметься далі.
Кріштіану Роналду виступає за "Ювентус" з 2018 року. Португалець провів за туринців 133 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.
Його контракт з туринцями розрахований до літа 2021 року.
- Нагадаємо, 15 липня віцепрезидент "Ювентуса" Павел Недвед заявив, що Кріштіану Роналду не сигналізував про бажання залишити туринський клуб.
- 12 серпня стало відомо, що французький ПСЖ планує підсилити склад нападником італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду.
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