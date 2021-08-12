ПСЖ вирішив слідом за Мессі підписати Роналду
Французький ПСЖ планує підсилити склад нападником італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду
Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі давно мріє зібрати в одній команді Неймара, Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі. Аргентинець та бразилець вже у його команді, тепер на черзі португалець.
36-річний Кріштіану Роналду майбутнього літа стане вільним агентом, адже "Ювентус" не хоче продовжувати з ним контракт. Через рік португалець замінить Кіліана Мбаппе, який, найімовірніше, покине ПСЖ.
Мессі підписав з ПСЖ контракт на два роки. В угоді також прописана можливість продовження співпраці до 2024 року. Лео Мессі став найвисокооплачуванішим гравцем ПСЖ. Його зарплата, 41 млн євро за сезон, найбільша в історії французької Ліги.
Аргентинець гратиме в Парижі під 30-м номером. Саме з цією цифрою на спині він розпочинав свою кар'єру в "Барселоні".
У це літнє трансферне вікно ПСЖ безкоштовно підписав Ліонеля Мессі з "Барселони", капітана "Реала" Серхіо Рамоса, лідера "Мілана" Джанлуїджі Доннарумму, а ще зірку "Ліверпуля" Джорджіньо Вейналдума.
Також парижани купили захисника "Інтера" Ашрафа Хакімі за 60 млн євро.
- 5 серпня стало відомо, що Ліонель Мессі, який є вільним агентом, не підпише новий контракт з "Барселоною".
- 10 серпня французький ПСЖ оголосив про трансфер Ліонеля Мессі.
- 12 серпня стало відомо, що аргентинець Ліонель Мессі заробить у французькому ПСЖ 41 млн євро за сезон.
- Після цього президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі зізнався, що поки не впевнений у закінченні трансферної кампанії після переходу Ліонеля Мессі.
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