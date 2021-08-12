ПСЖ вирішив слідом за Мессі підписати Роналду

Про це повідомляє AS.



За інформацією джерела, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі давно мріє зібрати в одній команді Неймара, Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі. Аргентинець та бразилець вже у його команді, тепер на черзі португалець.



36-річний Кріштіану Роналду майбутнього літа стане вільним агентом, адже "Ювентус" не хоче продовжувати з ним контракт. Через рік португалець замінить Кіліана Мбаппе, який, найімовірніше, покине ПСЖ.



Мессі підписав з ПСЖ контракт на два роки. В угоді також прописана можливість продовження співпраці до 2024 року. Лео Мессі став найвисокооплачуванішим гравцем ПСЖ. Його зарплата, 41 млн євро за сезон, найбільша в історії французької Ліги.



Аргентинець гратиме в Парижі під 30-м номером. Саме з цією цифрою на спині він розпочинав свою кар'єру в "Барселоні".



У це літнє трансферне вікно ПСЖ безкоштовно підписав Ліонеля Мессі з "Барселони", капітана "Реала" Серхіо Рамоса, лідера "Мілана" Джанлуїджі Доннарумму, а ще зірку "Ліверпуля" Джорджіньо Вейналдума.



Також парижани купили захисника "Інтера" Ашрафа Хакімі за 60 млн євро.