Наші новачки коштують 400-500 млн євро, а ми взяли їх безкоштовно, - президент ПСЖ

Про це повідомляє Eurosport.fr.



За словами Аль-Хелайфі, футболісти, яких ПСЖ "взяв" безкоштовно, зараз коштують 400-500 млн євро.



"Чи Мессі наш останній трансфер? Не знаю, побачимо. Ми зробили чотири безкоштовних трансфери. Ці футболісти коштують від 400 до 500 млн євро. Як мінімум. Не знаю, чи в курсі ви, але в січні один клуб пропонував Лео 600 млн євро за контрактом на 4 роки. Подивіться на гроші, які цього літа платять за футболістів в Англії. Люди говорять про фінансовий фейр-плей, але раніше ПСЖ коштував 2,5 млрд євро. Сьогодні наша ціна, як мінімум 3 млрд", - сказав президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі.



У літнє трансферне вікно ПСЖ безкоштовно підписав Ліонеля Мессі з "Барселони", капітана "Реала" Серхіо Рамоса, лідера "Мілана" Джанлуїджі Доннарумму, а ще зірку "Ліверпуля" Джорджіньо Вейналдума.



Також парижани купили захисника "Інтера" Ашрафа Хакімі за 60 млн євро.