Стала відома космічна зарплата Мессі в ПСЖ

Про це повідомляє Le Parisien.



За інформацією джерела, аргентинець за 2 роки заробить, як мінімум, 120 млн євро. ПСЖ заплатив Ліонелю Мессі підписний бонус у розмірі 40 млн євро, а річна зарплата Мессі складе 41 млн євро. В угоді також прописані бонуси. Форвард заробить більше, якщо виграє Лігу чемпіонів з ПСЖ або візьме ще один "Золотий м'яч".



Мессі підписав з ПСЖ контракт на два роки. В угоді також прописана можливість продовження співпраці до 2024 року. Лео Мессі став найвисокооплачуванішим гравцем ПСЖ. Його зарплата, 41 млн євро за сезон, найбільша в історії французької Ліги.



Аргентинець гратиме в Парижі під 30-м номером. Саме з цією цифрою на спині він розпочинав свою кар'єру в "Барселоні".



34-річний Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

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