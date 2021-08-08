Президент "Барселони" розповів, у якому клубі продовжить кар'єру Мессі

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За його словами, наступним клубом Мессі стане ПСЖ.

"Мессі перейде в ПСЖ. Я б хотів, щоб він залишився в "Барселоні", але цього не станеться. Я зробив все можливе для того, щоб він залишився", - сказав Лапорта.

34-річний Ліонель Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

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