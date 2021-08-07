Мессі вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру

Про це повідомив Халіфа бін Хамад Аль-Тані - брат власника ПСЖ Таміма бін Хамада Аль-Тані у twitter.

За його словами, паризький клуб узгодив умови контракту з колишнім форвардом "Барселони".

"Переговори офіційно завершені. Оголошено буде пізніше", - написав Аль-Тані.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, аргентинець підпише ПСЖ контракт на два сезони з опцією продовження ще на один рік. Зарплата Мессі складе 50 млн євро на рік.

34-річний Ліонель Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.



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