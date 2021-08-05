Офіційно: переговори Мессі та "Барселони" про контракт зірвались, безробітній футболіст матиме новий клуб
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі, який є вільним агентом, не підпише новий контракт з клубом
Про це повідомляє офіційний Instagram "Барселони".
Сторони до сьогоднішнього дня були впевнені в продовженні співпраці, але все-таки не зуміли узгодити фінансові деталі контракту.
"Лео Мессі не залишиться у "Барселоні". Попри досягнення угоди між клубом та гравцем - сьогодні, це не може статися через фінансові та структурні перешкоди. Обидві сторони глибоко шкодують, що бажання гравця та клубу в кінцевому підсумку не будуть виконані. "Барселона" від усієї душі висловлює вдячність гравцеві за його внесок у розширення клубу і бажає йому всього найкращого на майбутнє в особистому та професійному житті", - йдеться у заяві клубу.
Починаючи з 1 липня Ліонель Мессі офіційно не є гравцем "Барселони". Його контракт закінчився о 01:00 за київським часом - аргентинець став вільним агентом.
У минулому сезоні 34-річний футболіст зіграв за "Барселону" 47 матчів, забив 38 голів та віддав 14 результативних передач.
Мессі виступає за "Барселону" упродовж всієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.
- 1 липня термін контракту форварда Ліонеля Мессі з іспанською "Барселоною" закінчився.
- 6 липня порно-сайт Stripchat запропонував фінансову допомогу керівництву іспанської "Барселони".
- 28 липня стало відомо, що нападник Ліонель Мессі на початку серпня збирається підписати новий контракт з "Барселоною".
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