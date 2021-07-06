Порно-сайт запропонував "Барселоні" фінансову допомогу на новий контракт Мессі
Порно-сайт Stripchat запропонував фінансову допомогу керівництву іспанської "Барселони"
Про це повідомляє Daily Star.
Порносайт Stripchat готовий профінансувати "Барселону" сумою у $10 млн для укладення нового контракту з форвардом Ліонелем Мессі.
"Як завзятий футбольний фанат, я знаю, що Барселона шукає кошти, які дозволили б їй продовжити контракт з її обличчям - Ліонелем Мессі. Буде шкода, якщо Лео, провівши в клубі 20 років, піде", - зазначив віце-президент Stripchat Макс Беннетт.
Починаючи з 1 липня Ліонель Мессі офіційно не є гравцем "Барселони". Його контракт закінчився о 01:00 за київським часом - аргентинець став вільним агентом.
У минулому сезоні 34-річний футболіст зіграв за "Барселону" 47 матчів, забив 38 голів та віддав 14 результативних передач.
Мессі виступає за "Барселону" упродовж всієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.
- 10 березня стало відомо, що міланський "Інтер" укладе угоду з порно-сайтом Stripchat, який повинен стати титульним спонсором італійського клубу.
- 1 липня термін контракту форварда Ліонеля Мессі з іспанською "Барселоною" закінчився.
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