Мессі визначився зі своїм майбутнім у "Барселоні"
Нападник Ліонель Мессі на початку серпня збирається підписати новий контракт з "Барселоною"
Про це повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, Ліонель Мессі знаходиться у відпустці зі своєю сім'єю і підпише новий контракт на початку серпня. Після підписання угоди аргентинець пройде медобстеження і тренуватиметься зі Серхіо Агуеро в Іспанії поки "Барселона" не повернеться з передсезонної підготовки з Німеччини.
Починаючи з 1 липня Ліонель Мессі офіційно не є гравцем "Барселони". Його контракт закінчився о 01:00 за київським часом - аргентинець став вільним агентом.
У минулому сезоні 34-річний футболіст зіграв за "Барселону" 47 матчів, забив 38 голів та віддав 14 результативних передач.
Мессі виступає за "Барселону" упродовж всієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.
- 1 липня термін контракту форварда Ліонеля Мессі з іспанською "Барселоною" закінчився.
- 6 липня порно-сайт Stripchat запропонував фінансову допомогу керівництву іспанської "Барселони".
- 13 липня стало відомо, що Мессі не зіграє за французький ПСЖ у наступному році.
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