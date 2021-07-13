ПСЖ відмовився від "безкоштовного" Мессі

Про це повідомляє El Español.



Керівництво ПСЖ відмовилося від ідеї підписання Ліонеля Мессі, який зараз є вільним агентом. За інформацією джерела, у Мессі немає інших варіантів продовження кар'єри, тому, ймовірно, він підпише новий контракт з "Барселоною".

Починаючи з 1 липня Ліонель Мессі офіційно не є гравцем "Барселони". Його контракт закінчився о 01:00 за київським часом - аргентинець став вільним агентом.



У минулому сезоні 34-річний футболіст зіграв за "Барселону" 47 матчів, забив 38 голів та віддав 14 результативних передач.



Мессі виступає за "Барселону" упродовж всієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

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