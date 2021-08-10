ПСЖ вражаюче презентував Мессі. Відео
Французький ПСЖ оголосив про трансфер Ліонеля Мессі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В офіційному Twitter-і ПСЖ з'явився відеоролик з презентацією Ліонеля Мессі в ролі гравця французького клубу. Відео було зняте в оригінальному стилі та зірвало купу захоплень в коментарях.
"Я з нетерпінням чекаю початку нового етапу своєї кар'єри в Парижі. Клуб і його бачення повністю відповідають моїм амбіціям. Я знаю, наскільки талановиті тут гравці та персонал. Я сповнений рішучості створити разом з ними щось відмінне", - сказав Ліонель Мессі.
Мессі підписав з ПСЖ контракт на два роки зі заробітною платою 35 млн євро за сезон. В угоді також прописана можливість продовження співпраці до 2024 року.
Аргентинець гратиме в Парижі під 30-м номером. Саме з цією цифрою на спині він розпочинав свою кар'єру в "Барселоні".
34-річний Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.
- 5 серпня стало відомо, що Ліонель Мессі, який є вільним агентом, не підпише новий контракт з "Барселоною".
- 7 серпня повідомлялося, що Ліонель Мессі домовився про перехід до французького ПСЖ.
- 8 серпня президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що Ліонель Мессі продовжить кар'єру у французькому ПСЖ.
- 10 серпня стало відомо, що аргентинець Ліонель Мессі домовився з французьким ПСЖ про контракт на два роки.
- Після цього Мессі разом з дружиною вилетів у Париж для підписання контракту з ПСЖ.
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