ПСЖ вражаюче презентував Мессі. Відео

Про це повідомляє Еспресо.TV.



В офіційному Twitter-і ПСЖ з'явився відеоролик з презентацією Ліонеля Мессі в ролі гравця французького клубу. Відео було зняте в оригінальному стилі та зірвало купу захоплень в коментарях.



"Я з нетерпінням чекаю початку нового етапу своєї кар'єри в Парижі. Клуб і його бачення повністю відповідають моїм амбіціям. Я знаю, наскільки талановиті тут гравці та персонал. Я сповнений рішучості створити разом з ними щось відмінне", - сказав Ліонель Мессі.



Мессі підписав з ПСЖ контракт на два роки зі заробітною платою 35 млн євро за сезон. В угоді також прописана можливість продовження співпраці до 2024 року.



Аргентинець гратиме в Парижі під 30-м номером. Саме з цією цифрою на спині він розпочинав свою кар'єру в "Барселоні".



34-річний Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.