Мессі підписав з ПСЖ божевільний контракт на два роки

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.



За інформацією журналіста, Ліонель Мессі підписав з ПСЖ контракт на два роки зі заробітною платою 35 млн євро за сезон. В угоді також прописана можливість продовження співпраці до 2024 року.



Невдовзі Мессі повинні презентувати, як нового гравця ПСЖ. У мережі також є інформація, що аргентинець гратиме в Парижі під 30-м номером.



34-річний Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. ???????????????? #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021