Мессі прибув у Париж для підписання контракту з ПСЖ

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у Twitter.



За інформацією авторитетного журналіста, Мессі вже в Парижі і невдовзі пройде медогляд.



"Ліонель Мессі приземлився в Парижі. У найближчі години у нього будуть медогляд у ПСЖ", - написав Скіра.



34-річний Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

Lionel #Messi landed in Paris. In the next hours he will have medicals with #PSG. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2021