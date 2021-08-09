Мессі прибув у Париж для підписання контракту з ПСЖ
Аргентинець Ліонель Мессі прибув у Париж для підписання контракту з французьким ПСЖ
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у Twitter.
За інформацією авторитетного журналіста, Мессі вже в Парижі і невдовзі пройде медогляд.
"Ліонель Мессі приземлився в Парижі. У найближчі години у нього будуть медогляд у ПСЖ", - написав Скіра.
34-річний Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.
- 5 серпня стало відомо, що Ліонель Мессі, який є вільним агентом, не підпише новий контракт з "Барселоною".
- 7 серпня повідомлялося, що Ліонель Мессі домовився про перехід до французького ПСЖ.
- 8 серпня президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що Ліонель Мессі продовжить кар'єру у французькому ПСЖ.
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