Дружина Мессі показала, як летить з аргентинцем підписувати контракт з ПСЖ. ФОТО

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Антонелла Роккуццо, дружина Ліонеля Мессі, виклала в Instagram stories, де вона з чоловіком перебуває у літаку. Подружжя відправились у Париж, для підписання контракту з ПСЖ.



"Разом летимо назустріч новій пригоді", - написала Роккуццо.



Ймовірно, що Мессі близько 16:00 прибуде у Париж та одразу відправиться на медогляд перед підписанням контракту з ПСЖ.





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