Дружина Мессі показала, як летить з аргентинцем підписувати контракт з ПСЖ. ФОТО
Аргентинець Ліонель Мессі разом з дружиною вилетів у Париж для підписання контракту з ПСЖ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Антонелла Роккуццо, дружина Ліонеля Мессі, виклала в Instagram stories, де вона з чоловіком перебуває у літаку. Подружжя відправились у Париж, для підписання контракту з ПСЖ.
"Разом летимо назустріч новій пригоді", - написала Роккуццо.
Ймовірно, що Мессі близько 16:00 прибуде у Париж та одразу відправиться на медогляд перед підписанням контракту з ПСЖ.
- 5 серпня стало відомо, що Ліонель Мессі, який є вільним агентом, не підпише новий контракт з "Барселоною".
- 7 серпня повідомлялося, що Ліонель Мессі домовився про перехід до французького ПСЖ.
- 8 серпня президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що Ліонель Мессі продовжить кар'єру у французькому ПСЖ.
- 10 серпня стало відомо, що аргентинець Ліонель Мессі домовився з французьким ПСЖ про контракт на два роки.
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