В "Ювентусі" зробили заяву про майбутнє Роналду в Турині

Про це повідомляє Football Italia.

За його словами, "Ювентус" не отримував від Роналду жодних сигналів про бажання залишити команду.

"Роналду зараз у відпустці, ми не отримали жодних сигналів про те, що він залишає "Ювентус", ми чекаємо його, і він повернеться приблизно 25 липня", - сказав Недвед.

Контракт 36-річного португальця з туринцями розрахований до літа 2022 року.

Роналду виступає за "Ювентус" з 2018 року, зіграв за клуб 131 матч, забив 101 гол та віддав 22 гольові передачі.