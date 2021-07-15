В "Ювентусі" зробили заяву про майбутнє Роналду в Турині
Віцепрезидент "Ювентуса" Павел Недвед заявив, що португальський форвард Кріштіану Роналду не сигналізував про бажання залишити туринський клуб
Про це повідомляє Football Italia.
За його словами, "Ювентус" не отримував від Роналду жодних сигналів про бажання залишити команду.
"Роналду зараз у відпустці, ми не отримали жодних сигналів про те, що він залишає "Ювентус", ми чекаємо його, і він повернеться приблизно 25 липня", - сказав Недвед.
Контракт 36-річного португальця з туринцями розрахований до літа 2022 року.
Роналду виступає за "Ювентус" з 2018 року, зіграв за клуб 131 матч, забив 101 гол та віддав 22 гольові передачі.
- Нагадаємо, 14 липня у Іспанії оприлюднили записи телефонних розмов президента "Реалу" Флорентіно Переса, який назвав тодішнього лідера мадридського клубу Кріштіану Роналду - ідіотом.
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