"Роналду - ідіот": У Іспанії оприлюднили записи телефонних розмов президента "Реалу"

Про це повідомляє El Confidencial.

На нових записах Флорентіно Перес образливо висловлюється про португальського футболіста Кріштіану Роналду та тодішнього тренера "Реалу" Жозе Моурінью.

"Роналду - божевільний. Це ідіот, хворий хлопець. Ви думаєте, що він нормальний, але він ненормальний, інакше не робив би все того, що робить. Останню дурість, яку він зробив, бачив весь світ. Як ви думаєте, чому він робить подібні дурниці?" - говорить Перес на записі.

Під дурницями, він ймовірно, має на увазі заяву, яку Роналду зробив у вересні 2012 року. Після матчу з "Гранадою" він сказав, що не святкує голи, тому що нещасливий у "Реалі" і керівництво мадридського клубу знає, з якої причини він так почувається.

Також Перес на записі бідкається, що Кріштіану Роналду та Жозе Моурінью своєю зухвалою поведінкою завдають шкоди іміджу клубу.

"Моурінью і Роналду - хлопці з жахливим его, вони обидва зіпсовані. І Моурінью, і Роналду не бачать реальності. Обидва могли б заробити ще більше, якби були іншими. Два ненормальних. Ми говоримо про величезні гроші, адже це іміджеві права. У них такі обличчя, така зухвала манера поведінки, яка не подобається нікому. Це антиреклама", - обурився Перес.

Кріштіану Роналду перейшов в "Реал" з англійського "Манчестер Юнайтед" в 2009 році та виступав за мадридців до 2018 року.

Жозе Моурінью тренував "Реал" з 2010 до 2013 року.