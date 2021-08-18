Роналду різко відреагував на інформацію про повернення в "Реал"

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Роналду.



Португалець розмістив у соцмережі фото з пальцем, притиснутим до губ та носа, а також звернувся до фанатів.



"Більше, ніж неповагою до мене як до людини і як гравця, є легковажне висвітлення мого майбутнього в ЗМІ. Це неповага до всіх клубів, причетних до цих чуток, а також до їх гравців і персоналу. Моя історія в "Реалі" написана. Словами і числами, в трофеях і титулах, в записах і в заголовках. Це знаходиться в музеї на стадіоні "Бернабеу", а також в головах кожного фаната клубу. Часто з'явилися новини, що зв'язують мене з низкою клубів у багатьох різних лігах, і ніхто не турбувався про те, щоб спробувати з'ясувати справжню правду. Я порушую моє мовчання, щоб сказати, що не можу дозволити людям продовжувати грати з моїм ім'ям", - написав Роналду.

Кріштіану Роналду виступає за "Ювентус" з 2018 року. Португалець провів за туринців 133 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.

Його контракт з туринцями розрахований до літа 2021 року.



За "Реал" португалець виступав з 2009 по 2018 рік. Роналду провів за мадридський клуб 438 матчі і забив 450 голів. Двічі виграв чемпіонат Іспанії, чотири рази здобув кубок ЛЧ.

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