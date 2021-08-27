Роналду попрощався з футболістами "Ювентуса", він чекає трансферу
Нападник Кріштіану Роналду попрощався з футболістами туринського "Ювентуса"
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter.
За інформацією авторитетного журналіста, Кріштіану Роналду сьогодні приїхав на базу "Ювентуса" та провів там всього 40 хвилин. Португалець попрощався з партнерами по команді. Він не тренувався.
Єдине бажання Роналду - змінити клуб в найближчі години. Нападник чекає, що його агент Жорже Мендеш отримає офіційну пропозицію від "Ман Сіті". У футболіста є усна домовленість з англійським клубом.
36-річний португалець з 2018 року виступає за "Ювентус". Роналду зіграв за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.
Його контракт з туринцями розрахований до літа 2022 року.
- Нагадаємо, 23 серпня повідомлялося, що англійський "Тоттенгем" запропонував контракт Кріштіану Роналду.
- 25 серпня португальський футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду вирішив перейти до англійського "Манчестер Сіті".
- 27 серпня нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду остаточно вирішив змінити команду в це міжсезоння.
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