Роналду попрощався з футболістами "Ювентуса", він чекає трансферу

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter.



За інформацією авторитетного журналіста, Кріштіану Роналду сьогодні приїхав на базу "Ювентуса" та провів там всього 40 хвилин. Португалець попрощався з партнерами по команді. Він не тренувався.



Єдине бажання Роналду - змінити клуб в найближчі години. Нападник чекає, що його агент Жорже Мендеш отримає офіційну пропозицію від "Ман Сіті". У футболіста є усна домовленість з англійським клубом.



36-річний португалець з 2018 року виступає за "Ювентус". Роналду зіграв за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.

Його контракт з туринцями розрахований до літа 2022 року.

Cristiano Ronaldo has left Juventus training center after 40 minutes to say goodbye to his teammates. He only wants to leave the club in the next hours. ???????????? #Ronaldo



NO training today. Ronaldo is waiting for Mendes to bring the official bid as it’s still verbal with Man City. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb