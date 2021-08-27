Роналду остаточно вирішив піти з "Ювентуса", він забрав речі з роздягальні
Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду остаточно вирішив змінити команду в це міжсезоння
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter.
36-річний Роналду вже повідомив керівництво про свої плани піти з "Ювентуса". Португалець вимагає у туринців продати його. Боси "Юве" хочуть отримати 25-30 млн євро.
За даними Джанлуки Ді Марціо, іншого італійського інсайдера, Кріштіану Роналду вже забрав речі зі своєї шафки у роздягальні на базі "Юве".
36-річний португалець з 2018 року виступає за "Ювентус". Роналду зіграв за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.
Його контракт з туринцями розрахований до літа 2022 року.
- Нагадаємо, 23 серпня повідомлялося, що англійський "Тоттенгем" запропонував контракт Кріштіану Роналду.
- 25 серпня португальський футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду вирішив перейти до англійського "Манчестер Сіті".
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