Роналду остаточно вирішив піти з "Ювентуса", він забрав речі з роздягальні

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter.



36-річний Роналду вже повідомив керівництво про свої плани піти з "Ювентуса". Португалець вимагає у туринців продати його. Боси "Юве" хочуть отримати 25-30 млн євро.



За даними Джанлуки Ді Марціо, іншого італійського інсайдера, Кріштіану Роналду вже забрав речі зі своєї шафки у роздягальні на базі "Юве".

36-річний португалець з 2018 року виступає за "Ювентус". Роналду зіграв за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.

Його контракт з туринцями розрахований до літа 2022 року.

Confirmed. Cristiano Ronaldo has definitely decided to LEAVE Juventus and he asked the club to be sold. ❌⚪️⚫️ #Juventus #Ronaldo pic.twitter.com/JCcAwaYX9U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021

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