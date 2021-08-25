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Роналду назвав клуб, у якому хоче продовжити кар'єру

25 серпня, 2021 середа
09:32
Спорт Кріштіану Роналду

Португальський футболіст італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду хоче перейти до англійського "Манчестер Сіті"

Про це повідомляє L'Equipe

За інформацією видання, про бажання перейти до "Манчестер Сіті" Роналду розповів людям зі свого оточення. Агент португальця Жорже Мендеш вже працює над трансфером, а сам форвард контактував з гравцями манчестерців та цікавився ситуацією у команді. 

Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року виступав за інший англійський клуб - "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу". 

36-річний португалець з 2018 року виступає за "Ювентус". Роналду зіграв за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.

Його контракт з туринцями розрахований до літа 2022 року.

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футбол
Ювентус
трансфери
Кріштіану Роналду
Манчестер Сіті
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