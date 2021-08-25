Роналду назвав клуб, у якому хоче продовжити кар'єру
Португальський футболіст італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду хоче перейти до англійського "Манчестер Сіті"
Про це повідомляє L'Equipe.
За інформацією видання, про бажання перейти до "Манчестер Сіті" Роналду розповів людям зі свого оточення. Агент португальця Жорже Мендеш вже працює над трансфером, а сам форвард контактував з гравцями манчестерців та цікавився ситуацією у команді.
Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року виступав за інший англійський клуб - "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу".
36-річний португалець з 2018 року виступає за "Ювентус". Роналду зіграв за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.
Його контракт з туринцями розрахований до літа 2022 року.
- Нагадаємо, 23 серпня повідомлялося, що англійський "Тоттенгем" запропонував контракт Кріштіану Роналду.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.85
-
EUR
Купівля 31.06Продаж 31.48
- Актуальне
- Важливе