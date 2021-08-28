"Челсі" у меншості встояв проти "Ліверпуля" в чемпіонаті Англії
У 3-му турі чемпіонату Англії з футболу "Ліверпуль" на своєму полі зіграв унічию з "Челсі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Челсі" на 22-й хвилині вперед вивів Кай Гаверц. Проте, наприкінці першого тайму лондонці залишилися у меншості через вилучення Ріса Джеймса. За його фол було призначено пенальті, з якого Мохамед Салах зрівняв рахунок.
Гра завершилася внічию 1:1. "Ліверпуль" та "Челсі" мають по 7 очок та ділять лідерство в турнірній таблиці з "Вест Гемом" та "Евертоном".
Чемпіонат Англії
3-й тур
28 серпня
"Ліверпуль" - "Челсі" 1:1
Голи: Салах, 45+5 (пен.) - Гаверц, 22
Вилучення: Джеймс, 45+3 ("Челсі")
- Нагадаємо, 28 серпня "Манчестер Сіті" переміг "Арсенал" з рахунком 5:0.
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