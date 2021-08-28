"Челсі" у меншості встояв проти "Ліверпуля" в чемпіонаті Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Челсі" на 22-й хвилині вперед вивів Кай Гаверц. Проте, наприкінці першого тайму лондонці залишилися у меншості через вилучення Ріса Джеймса. За його фол було призначено пенальті, з якого Мохамед Салах зрівняв рахунок.

Гра завершилася внічию 1:1. "Ліверпуль" та "Челсі" мають по 7 очок та ділять лідерство в турнірній таблиці з "Вест Гемом" та "Евертоном".

Чемпіонат Англії

3-й тур

28 серпня

"Ліверпуль" - "Челсі" 1:1

Голи: Салах, 45+5 (пен.) - Гаверц, 22

Вилучення: Джеймс, 45+3 ("Челсі")