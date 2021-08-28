Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" знищити "Арсенал" у АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розпочав матч у запасі та вийшов на заміну на 46-й хвилині за рахунку 3:0 на користь його команди.

На 7-й хвилині манчестерців вперед вивів Ілкай Гюндоган, ще за 5 хвилин перевагу команди Хосепа Гвардіоли збільшив Ферран Торрес.

На 35-й хвилині "Сіті" опинився у більшості після вилучення у лондонців Граніта Джаки.

"Манчестер Сіті" скористався чисельною перевагою та зусиллями Габріела Жезуса, Родрі, та Торреса довів рахунок до розгромного.

"Ман Сіті" переміг "Арсенал" 5:0, набрав 6 очок та вийшов на перше місце. "Арсенал" не має жодного пункту та йде останнім - 20-м.

Чемпіона Англії

3-й тур

28 серпня

"Манчестер Сіті" - "Арсенал" 5:0

Голи: Гюндоган, 7, Торрес, 12, 84, Жезус, 43, Родрі, 53

Вилучення: Джака, 35 ("Арсенал")

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