Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" знищити "Арсенал" у АПЛ
У 3-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" переміг "Арсенал" з рахунком 5:0
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розпочав матч у запасі та вийшов на заміну на 46-й хвилині за рахунку 3:0 на користь його команди.
На 7-й хвилині манчестерців вперед вивів Ілкай Гюндоган, ще за 5 хвилин перевагу команди Хосепа Гвардіоли збільшив Ферран Торрес.
На 35-й хвилині "Сіті" опинився у більшості після вилучення у лондонців Граніта Джаки.
"Манчестер Сіті" скористався чисельною перевагою та зусиллями Габріела Жезуса, Родрі, та Торреса довів рахунок до розгромного.
"Ман Сіті" переміг "Арсенал" 5:0, набрав 6 очок та вийшов на перше місце. "Арсенал" не має жодного пункту та йде останнім - 20-м.
Чемпіона Англії
3-й тур
28 серпня
"Манчестер Сіті" - "Арсенал" 5:0
Голи: Гюндоган, 7, Торрес, 12, 84, Жезус, 43, Родрі, 53
Вилучення: Джака, 35 ("Арсенал")
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