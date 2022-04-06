Чемпіон Європи з гімнастики втратив у Маріуполі бабусю та дідуся
В українського гімнаста Ігоря Радівілова в Маріуполі померли бабуся та дідусь
Про це повідомила дружина спортсмена, гімнастка Ангеліна Радівілова, передає "Трибуна".
"Сьогодні ми дізналися, що бабуся і дідусь мого чоловіка померли в Маріуполі. Оплакувати і ніколи не забувати", – написала Радівілова.
29-річний Ігор Радівілов є одним з найкращих українських гімнастів. Чотириразовий чемпіон Європи та бронзовий призер Олімпіади-2012 в опорному стрибку.
Його дружина Ангеліна Радівілова є чемпіонкою Європи-2020 у командній першості.
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