Чемпіон світу Канте проміняв "Челсі" на Саудівську Аравію
Французький півзахисник Н'Голо Канте став грацем "Аль-Іттіхада" зі Саудівської Аравії
Про це повідомляє Transfermarkt.
"Аль-Іттіхад" оформив трансфер Н'Голо Канте на правах вільного агента. Француз підписав контракт до 2027 року. Зарплата - 25 млн євро на рік.
Канте грав за "Челсі" з 2016 року. Сім років тому лондонці заплатили "Лестеру" 36 млн євро за трансфер французького півзахисника. Разом зі "синіми" Канте вигравав ЛЧ.
На рахунку 32-річного Канте лише 9 матчів і 1 асист у минулому сезоні.
У 2018 році Н'голо Канте тріумфував на чемпіонаті світу з футболу.
- Ексфорвард "Реалу" Карім Бензема та "Аль-Іттіхад" підписали контракт до 2026 року.
- Француз, який є володарем "Золотого м'яча", перейшов на правах вільного агента.
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