Чемпіон світу Канте проміняв "Челсі" на Саудівську Аравію

Про це повідомляє Transfermarkt.

"Аль-Іттіхад" оформив трансфер Н'Голо Канте на правах вільного агента. Француз підписав контракт до 2027 року. Зарплата - 25 млн євро на рік.

Канте грав за "Челсі" з 2016 року. Сім років тому лондонці заплатили "Лестеру" 36 млн євро за трансфер французького півзахисника. Разом зі "синіми" Канте вигравав ЛЧ.

На рахунку 32-річного Канте лише 9 матчів і 1 асист у минулому сезоні.

У 2018 році Н'голо Канте тріумфував на чемпіонаті світу з футболу.