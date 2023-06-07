Про це повідомляє офіційний твіттер "Аль-Іттіхада".

Карім Бензема та "Аль-Іттіхад" підписали контракт до 2026 року. Він перейшов на правах вільного агента. Інсайдер Фабріціо Романо володіє інформацією, що француз зароблятиме 200 млн євро на рік.

У минулому сезоні "Аль-Іттіхад" виграв чемпіонат Саудівської Аравії та кваліфікувався в груповий етап Азійської Ліги чемпіонів.

Команда на 5 очок випередила "Аль Наср", за який грає Кріштіану Роналду.

Кар'єра Бенземи в "Реалі":

35-річний Карім Бензема виступав за "Реал" з 2009 року. За цей час він зіграв за мадридців 648 матчів, забив 354 м'ячі та віддав 165 результативних передач.

Разом з командою Бензема 5 разів перемагав у Лізі чемпіонів та клубному чемпіонаті світу і виграв 4 чемпіонських титули в Іспанії.

У нинішньому сезоні Бензема провів за "Реал" 43 матчі, забив 31 гол та зробив 6 асистів.