Володар "Золотого м'яча" безплатно покинув "Реал" і перейшов у клуб зі Саудівської Аравії
Французький бомбардир Карім Бензема став гравцем "Аль-Іттіхада" зі Саудівської Аравії
Про це повідомляє офіційний твіттер "Аль-Іттіхада".
Карім Бензема та "Аль-Іттіхад" підписали контракт до 2026 року. Він перейшов на правах вільного агента. Інсайдер Фабріціо Романо володіє інформацією, що француз зароблятиме 200 млн євро на рік.
У минулому сезоні "Аль-Іттіхад" виграв чемпіонат Саудівської Аравії та кваліфікувався в груповий етап Азійської Ліги чемпіонів.
Команда на 5 очок випередила "Аль Наср", за який грає Кріштіану Роналду.
Кар'єра Бенземи в "Реалі":
35-річний Карім Бензема виступав за "Реал" з 2009 року. За цей час він зіграв за мадридців 648 матчів, забив 354 м'ячі та віддав 165 результативних передач.
Разом з командою Бензема 5 разів перемагав у Лізі чемпіонів та клубному чемпіонаті світу і виграв 4 чемпіонських титули в Іспанії.
У нинішньому сезоні Бензема провів за "Реал" 43 матчі, забив 31 гол та зробив 6 асистів.
- У квітні повідомлялось, що Бензема на один сезон продовжив контракт із мадридським "Реалом".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.82
Купівля 36.82Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе