Володар "Золотого м'яча" продовжив контракт з "Реалом", - AS
Французький форвард Карім Бензема на один сезон продовжив контракт із мадридським "Реалом"
Про це повідомляє AS.
За інформацією іспанського видання, нова угода Бензема з іспанським клубом розрахована до літа 2024 року. Термін дії чинного контракту спливав наприкінці нинішнього сезону.
"Реал" скористався опцією автоматичного продовження співпраці з французом, за умови, якщо він виграє "Золотий м'яч", володарем якого форвард став у 2022 році.
35-річний Карім Бензема виступає за "Реал" з 2009 року. За цей час він зіграв за мадридців 640 матчів, забив 349 голів та віддав 165 результативних передач. Разом з командою він 5 разів перемагав у Лізі чемпіонів та клубному чемпіонаті світу і виграв 4 чемпіонських титули в Іспанії.
У нинішньому сезоні Бензема провів за "Реал" 35 матчів, забив 26 м'ячів та зробив 6 асистів.
- 16 січня повідомлялося, що Карім Бензема домовився з мадридським "Реалом" про продовження контракту на один рік.
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