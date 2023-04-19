Про це повідомляє AS.

За інформацією іспанського видання, нова угода Бензема з іспанським клубом розрахована до літа 2024 року. Термін дії чинного контракту спливав наприкінці нинішнього сезону.

"Реал" скористався опцією автоматичного продовження співпраці з французом, за умови, якщо він виграє "Золотий м'яч", володарем якого форвард став у 2022 році.

35-річний Карім Бензема виступає за "Реал" з 2009 року. За цей час він зіграв за мадридців 640 матчів, забив 349 голів та віддав 165 результативних передач. Разом з командою він 5 разів перемагав у Лізі чемпіонів та клубному чемпіонаті світу і виграв 4 чемпіонських титули в Іспанії.

У нинішньому сезоні Бензема провів за "Реал" 35 матчів, забив 26 м'ячів та зробив 6 асистів.