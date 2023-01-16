Володар "Золотого м'яча" визначився з майбутнім у "Реалі"
Французький форвард Карім Бензема домовився з мадридським "Реалом" про продовження контракту на один рік
Про це повідомляє Foot Mercato.
За інформацією видання, Бензема продовжить контракт з іспанським клубом до червня 2024 року. термін дії нинішньої угоди спливав влітку 2023-го.
У нинішньому сезоні 35-річний француз зіграв за "Реал" 19 матчів, забив 12 голів та віддав 1 результативну передачу.
Бензема пропустив чемпіонат світу-2022 через травму. Загалом він зіграв за національну команду 97 матчів та забив 37 голів та вже оголосив про завершення кар'єрі у збірній.
У 2022 році Карім Бензема став володарем "Золотого м'яча" найкращому футболісті світу.
- 19 грудня 2022 року Карім Бензема заявив, що більше не виступатиме за збірну Франції.
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