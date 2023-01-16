Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією видання, Бензема продовжить контракт з іспанським клубом до червня 2024 року. термін дії нинішньої угоди спливав влітку 2023-го.

У нинішньому сезоні 35-річний француз зіграв за "Реал" 19 матчів, забив 12 голів та віддав 1 результативну передачу.

Бензема пропустив чемпіонат світу-2022 через травму. Загалом він зіграв за національну команду 97 матчів та забив 37 голів та вже оголосив про завершення кар'єрі у збірній.

У 2022 році Карім Бензема став володарем "Золотого м'яча" найкращому футболісті світу.

19 грудня 2022 року Карім Бензема заявив, що більше не виступатиме за збірну Франції.

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