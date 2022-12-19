Володар "Золотого м'яча" оголосив про завершення кар'єри у збірній
Чинний володар "Золотого м'яча" Карім Бензема заявив, що більше не виступатиме за збірну Франції з футболу
Про це Бензема повідомив у Instagram.
"Я доклав зусиль та припустився помилок, щоб опинитися там, де я є сьогодні, і я пишаюся цим! Я продовжую писати свою історію, але наша зі збірною Франції - закінчилася", - написав Бензема.
35-річний форвард іспанського "Реалу" пропустив чемпіонат світу-2022 через травму. Загалом він зіграв за національну команду 97 матчів та забив 37 голів.
У 2022 році Бензема став володарем "Золотого м'яча" найкращому футболісті світу.
- 20 листопада стало відомо, що Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу-2022 за збірну Франції.
- 18 грудня Аргентина переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022.
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