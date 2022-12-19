Про це Бензема повідомив у Instagram.

"Я доклав зусиль та припустився помилок, щоб опинитися там, де я є сьогодні, і я пишаюся цим! Я продовжую писати свою історію, але наша зі збірною Франції - закінчилася", - написав Бензема.

35-річний форвард іспанського "Реалу" пропустив чемпіонат світу-2022 через травму. Загалом він зіграв за національну команду 97 матчів та забив 37 голів.

У 2022 році Бензема став володарем "Золотого м'яча" найкращому футболісті світу.

20 листопада стало відомо, що Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу-2022 за збірну Франції.

18 грудня Аргентина переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022.

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