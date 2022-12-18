Аргентина перемогла по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022 з футболу
У неділю, 18 грудня, збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022 з футболу в Катарі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Лусаїлі збірна Аргентини вийшла вперед на 23-й хвилині, коли Ліонель Мессі реалізував пенальті.
На 36-й хвилині південноамериканці збільшили перевагу в рахунку - забив Анхель Ді Марія.
На 80-й хвилині Франція заробила пенальті, коли Ніколас Отаменді збив у своєму штрафному майданчику Коло Муані. Кіліан Мбаппе реалізував одинадцятиметровий та скоротив відставання.
Аргентинці не встигли отямитися, як Мбаппе зробив дубль та зрівняв рахунок.
Основний час завершився внічию 2:2 і польський рефері Шимон Марциняк призначив овертайм.
Фото - Getty Images
Аргентину на 109-й хвилині знову вивів вперед Ліонель Мессі, який вправно зіграв на добиванні.
На 116-й хвилині Франція заробила рятівний пенальті, коли після удару Кіліана Мбаппе м'яч влучив у руку Гонсало Монтіеля. Мбаппе його реалізував та перевів гру в серію післяматчевих одинадцятиметрових.
Пенальті краще пробили аргентинці, які стали чемпіонами світу-2022.
У Аргентини пенальті реалізували Ліонель Мессі, Пауло Дібала, Леандро Паредес та Гонсало Монтіель. У Франції точно пробили Кіліан Мбаппе та Коло Муані, а Кінгслі Коман та Орельєн Чуамені не змогли переграти голкіпера Емільяно Мартінеса.
Аргентина виграла чемпіонат світу втретє в історії. Вона також перемагала у 1978 та 1986 роках.
Фото - Getty Images
С-2022
Фінал
18 грудня
Аргентина - Франція 7:5 (2:2, 1:1 дод. час, 4:2 по пен.)
Голи: Мессі, 23 (пен.), 109, Ді Марія, 36 - Мбаппе, 80 (пен.), 81, 116 (пен.)
Серія пенальті: Мбаппе 0:1, Мессі 1:1, Коман 1:1 (воротар), Дібала 2:1, Чуамені 2:1 (повз воріт), Паредес 3:1, Муані 3:2, Монтіель 4:2
Аргентина: Еміліано Мартінес – Тальяфіко (Дібала, 120+1), Отаменді, Ромеро, Моліна (Монтіель, 91) – Макаллістер (Песселья, 116), Фернандес, Де Пауль (Паредес, 102) – Ді Марія (Акунья, 64), Альварес (Лаутаро Мартінес, 103), Мессі
Франція: Льоріс – Кунде (Дісасі, 120+1), Варан (Конате, 113), Упамекано, Ернандес (Камавінга, 71) – Чуамені, Рабьо (Фофана, 96) - Дембеле (Муані, 41), Грізманн (Коман, 71), Мбаппе – Жиру (Тюрам, 41)
Попередження: Фернандес, 45+7, Акунья, 90+8, Паредес, 114, Монтіель, 116 – Рабьо, 55, Тюрам, 87
- 13 грудня у півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини перемогла Хорватію.
- 14 грудня у другому півфіналі ЧС-2022 Франція переграла команду Марокко.
- 17 грудня у матчі за третє місце чемпіонату світу - 2022 збірна Хорватії здолала Марокко та виграла бронзові медалі.
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