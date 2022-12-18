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Аргентина перемогла по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022 з футболу

18 грудня, 2022 неділя
19:54
Спорт Збірна Аргентини

У неділю, 18 грудня, збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022 з футболу в Катарі

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У Лусаїлі збірна Аргентини вийшла вперед на 23-й хвилині, коли Ліонель Мессі реалізував пенальті. 

На 36-й хвилині південноамериканці збільшили перевагу в рахунку - забив Анхель Ді Марія.

На 80-й хвилині Франція заробила пенальті, коли Ніколас Отаменді збив у своєму штрафному майданчику Коло Муані. Кіліан Мбаппе реалізував одинадцятиметровий та скоротив відставання. 

Аргентинці не встигли отямитися, як Мбаппе зробив дубль та зрівняв рахунок.  

Основний час завершився внічию 2:2 і польський рефері Шимон Марциняк призначив овертайм. 

Фото - Getty Images

Аргентину на 109-й хвилині знову вивів вперед Ліонель Мессі, який вправно зіграв на добиванні. 

На 116-й хвилині Франція заробила рятівний пенальті, коли після удару Кіліана Мбаппе м'яч влучив у руку Гонсало Монтіеля. Мбаппе його реалізував та перевів гру в серію післяматчевих одинадцятиметрових.  

Пенальті краще пробили аргентинці, які стали чемпіонами світу-2022.  

У Аргентини пенальті реалізували Ліонель Мессі, Пауло Дібала, Леандро Паредес та Гонсало Монтіель. У Франції точно пробили Кіліан Мбаппе та Коло Муані, а Кінгслі Коман та Орельєн Чуамені не змогли переграти голкіпера Емільяно Мартінеса. 

Аргентина виграла чемпіонат світу втретє в історії. Вона також перемагала у 1978 та 1986 роках.

Фото - Getty Images

С-2022

Фінал

18 грудня

Аргентина - Франція 7:5 (2:2, 1:1 дод. час, 4:2 по пен.)

Голи: Мессі, 23 (пен.), 109, Ді Марія, 36 - Мбаппе, 80 (пен.), 81, 116 (пен.)

Серія пенальті: Мбаппе 0:1, Мессі 1:1, Коман 1:1 (воротар), Дібала 2:1, Чуамені 2:1 (повз воріт), Паредес 3:1, Муані 3:2, Монтіель 4:2

Аргентина: Еміліано Мартінес – Тальяфіко (Дібала, 120+1), Отаменді, Ромеро, Моліна (Монтіель, 91) – Макаллістер (Песселья, 116), Фернандес, Де Пауль (Паредес, 102) – Ді Марія (Акунья, 64), Альварес (Лаутаро Мартінес, 103), Мессі

Франція: Льоріс – Кунде (Дісасі, 120+1), Варан (Конате, 113), Упамекано, Ернандес (Камавінга, 71) – Чуамені, Рабьо (Фофана, 96) - Дембеле (Муані, 41), Грізманн (Коман, 71), Мбаппе – Жиру (Тюрам, 41)

Попередження: Фернандес, 45+7, Акунья, 90+8, Паредес, 114, Монтіель, 116 – Рабьо, 55, Тюрам, 87

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футбол
Франція
Ліонель Мессі
Аргентина
чемпіонат світу-2022
Кіліан Мбаппе
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