Хорватія перемогла Марокко та здобула бронзу ЧС-2022 з футболу
У матчі за третє місце чемпіонату світу - 2022 збірна Хорватії переграла Марокко та виграла бронзові медалі турніру в Катарі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Досі хорватів на 7-й хвилині вивів вперед Йошко Гвардіол. Марокканці майже одразу відігралися зусиллями Ашрафа Дарі. Наприкінці першого тайму збірна Хорватії знову повела у рахунку - забив Міслав Оршіч.
Хорватія перемогла Марокко 2:1 та стала бронзовим медалістом чемпіонату світу в Катарі.
У фіналі ЧС-2022 18 грудня зустрінуться Аргентина та Франція. Матч розпочнеться о 17:00.
ЧС-2022
Матч за третє місце
17 грудня
Хорватія - Марокко 2:1
Голи: Гвардіол, 7, Оршіч, 42 - Дарі, 9
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