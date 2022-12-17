Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Досі хорватів на 7-й хвилині вивів вперед Йошко Гвардіол. Марокканці майже одразу відігралися зусиллями Ашрафа Дарі. Наприкінці першого тайму збірна Хорватії знову повела у рахунку - забив Міслав Оршіч.

Хорватія перемогла Марокко 2:1 та стала бронзовим медалістом чемпіонату світу в Катарі.

У фіналі ЧС-2022 18 грудня зустрінуться Аргентина та Франція. Матч розпочнеться о 17:00.

ЧС-2022

Матч за третє місце

17 грудня

Хорватія - Марокко 2:1

Голи: Гвардіол, 7, Оршіч, 42 - Дарі, 9

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що Ліонель Мессі заслужив на те, аби виграти чемпіонат світу зі збірною Аргентини

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