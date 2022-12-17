Шевченко розповів, хто більше заслуговує на перемогу в ЧС-2022 з футболу
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що Ліонель Мессі заслужив на те, аби виграти чемпіонат світу зі збірною Аргентини
Про це Шевченко розповів у інтерв'ю Sky News.
"Мессі - символ Аргентини, Легенда — один з найкращих футболістів усіх часів. Він стоїть в одному ряду з Марадоною та Пеле. Такий гравець, як він, заслуговує на перемогу в чемпіонаті світу. Це буде чудова історія - не тільки через те, що він зробив у кар'єрі, але й тому, як він грає зараз. Він абсолютний лідер, проводить чудові матчі, забиває хороші голи, віддає паси своїм партнерам", - сказав Шевченко.
Водночас він зауважив, що збірна Франції дуже сильна та збалансована команда, в якої також є зірковий лідер - Кіліан Мбаппе.
"З іншого боку є дуже сильна, збалансована команда Франції. Мбаппе — дуже сильний гравець. Час Мессі починає спливати, а Мбаппе — нова зірка. Кіліан уже виграв чемпіонат світу. Це буде дуже захоплива та цікава гра", - зазначив Шевченко.
Збірні Франції та Аргентини зустрінуться у фіналі ЧС-2022 18 грудня. матч розпочнеться о 17:00.
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16 грудня п'ять гравців пропустили тренування збірної Франції, яка 18 грудня зіграє у фіналі ЧС-2022.
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