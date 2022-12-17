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Головна Спорт Франція втратила 5 важливих футболістів перед фіналом ЧС-2022

Франція втратила 5 важливих футболістів перед фіналом ЧС-2022

17 грудня, 2022 субота
00:22
Спорт Тео Ернандес, Олів'є Жиру, збірна Франції ЧС-2022

Одразу 5 важливих гравців пропустили останнє тренування збірної Франції, яка 18 грудня зіграє у фіналі ЧС-2022

Про це повідомляє RMC Sport.

На останньому тренуванні збірної Франції були відсутні захисники Рафаель Варан, Ібраїма Конате, Тео Ернандес й півзахисники Орельєн Чуамені і Кінгслі Команд.

За інформацією джерела, у Чуамені забій стегна, а у Тео - проблеми з коліном. Вони прибули на стадіон, але в тренуванні участі не брали. Варан, Конате та Коман не тренувались через застуду.

Адріан Рабйо та Дайо Упамекано, які захворіли раніше, вже почуваються краще. Вони тренуються другий день поспіль.

Фінал ЧС-2022 Аргентина - Франція буде зіграний у неділю, 18 грудня. Матч пройде на стадіоні у Лусаїлі. Початок о 17:00.

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футбол
Франція
Аргентина
чемпіонат світу-2022
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