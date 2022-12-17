Франція втратила 5 важливих футболістів перед фіналом ЧС-2022
Одразу 5 важливих гравців пропустили останнє тренування збірної Франції, яка 18 грудня зіграє у фіналі ЧС-2022
Про це повідомляє RMC Sport.
На останньому тренуванні збірної Франції були відсутні захисники Рафаель Варан, Ібраїма Конате, Тео Ернандес й півзахисники Орельєн Чуамені і Кінгслі Команд.
За інформацією джерела, у Чуамені забій стегна, а у Тео - проблеми з коліном. Вони прибули на стадіон, але в тренуванні участі не брали. Варан, Конате та Коман не тренувались через застуду.
Адріан Рабйо та Дайо Упамекано, які захворіли раніше, вже почуваються краще. Вони тренуються другий день поспіль.
Фінал ЧС-2022 Аргентина - Франція буде зіграний у неділю, 18 грудня. Матч пройде на стадіоні у Лусаїлі. Початок о 17:00.
- 13 грудня у першому півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини впевнено перемогла Хорватію.
- Ліонель Мессі зрівнявся з Дієго Марадоною за гольовими передачами на чемпіонатах світу.
- Крім цього, Мессі назвав вихід до фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу одним із найзворушливіших моментів у кар'єрі.
- А 14 грудня у другому півфіналі ЧС-2022 збірна Франції перемогла команду Марокко.
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