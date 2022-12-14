Франція перемогла Марокко і стала другим фіналістом ЧС-2022
У другому півфіналі ЧС-2022 збірна Франції перемогла команду Марокко
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Франція та Марокко зіграли півфінальний матч в Ель-Хаурі і завершили його перемогою європейців - 2:0.
Рахунок у зустрічі відкрив Тео Ернандес, лівий захисник вдало зіграв на добиванні й забив швидкий м'яч на 5-й хвилині.
Наприкінці другого тайму Рандаль Коло Муані з'явився на футбольному полі й першим же дотиком подвоїв перевагу Франції.
Фінал ЧС-2022 буде зіграний 18 грудня — Аргентина зіграє з Францією. Днем раніше Хорватія і Марокко зустрінуться в матчі за третє місце.
ЧС-2022
1/2 фіналу
14 грудня
Франція - Марокко 2:0
Голи: Тео Ернандес, 5, Коло Муані, 79
- 13 грудня у першому півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини впевнено перемогла Хорватію.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе