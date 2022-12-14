Про це повідомляє Еспресо.TV.

Франція та Марокко зіграли півфінальний матч в Ель-Хаурі і завершили його перемогою європейців - 2:0.

Рахунок у зустрічі відкрив Тео Ернандес, лівий захисник вдало зіграв на добиванні й забив швидкий м'яч на 5-й хвилині.

Наприкінці другого тайму Рандаль Коло Муані з'явився на футбольному полі й першим же дотиком подвоїв перевагу Франції.

Фінал ЧС-2022 буде зіграний 18 грудня — Аргентина зіграє з Францією. Днем раніше Хорватія і Марокко зустрінуться в матчі за третє місце.

ЧС-2022

1/2 фіналу

14 грудня

Франція - Марокко 2:0

Голи: Тео Ернандес, 5, Коло Муані, 79

13 грудня у першому півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини впевнено перемогла Хорватію.

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