Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Аргентини та Хорватії у Лусаїлі закінчився розгромною перемогою південноамериканців - 3:0. У ворота хорватів дублем відзначився Хуліан Альварес. Рахунок у зустрічі відкрив Ліонель Мессі, який реалізував пенальті на 34-й хвилині.

Аргентина на груповому раунді програла Саудівській Аравії (1:2), та перемогла Мексику (2:0) і Польщу (2:0). У 1/8 фіналу аргентинці здолали Австралію (2:1), а у чвертьфіналі у серії пенальті пройшли Нідерланди (2:2, 4:3).

Хорватія у групі зіграла внічию з Марокко (0:0) та Бельгією (0:0) та переграла Канаду (4:1). У плей-офф хорвати двічі виявилися сильнішими за одинадцятиметровими - за Японію у 1/8 фіналу (1:1, 3:1) та Бразилію у чвертьфіналі (0:0, 1:1, 4:2).

Фінал ЧС-2022 буде зіграний 18 грудня. Аргентина зіграє з переможцем пари Марокко - Франція.

ЧС-2022

Півфінал

13 грудня

Аргентина - Хорватія 3:0

Голи: Мессі, 34 (пен.), Альварес, 39, 69

9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.

10 грудня Ліонель Мессі розкритикував Антоніо Матеу Лаоса, який був головним арбітром матчу з Нідерландами.

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