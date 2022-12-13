Аргентина знищила Хорватію і стала першим фіналістом ЧС-2022
У першому півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини впевнено перемогла Хорватію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Аргентини та Хорватії у Лусаїлі закінчився розгромною перемогою південноамериканців - 3:0. У ворота хорватів дублем відзначився Хуліан Альварес. Рахунок у зустрічі відкрив Ліонель Мессі, який реалізував пенальті на 34-й хвилині.
Аргентина на груповому раунді програла Саудівській Аравії (1:2), та перемогла Мексику (2:0) і Польщу (2:0). У 1/8 фіналу аргентинці здолали Австралію (2:1), а у чвертьфіналі у серії пенальті пройшли Нідерланди (2:2, 4:3).
Хорватія у групі зіграла внічию з Марокко (0:0) та Бельгією (0:0) та переграла Канаду (4:1). У плей-офф хорвати двічі виявилися сильнішими за одинадцятиметровими - за Японію у 1/8 фіналу (1:1, 3:1) та Бразилію у чвертьфіналі (0:0, 1:1, 4:2).
Фінал ЧС-2022 буде зіграний 18 грудня. Аргентина зіграє з переможцем пари Марокко - Франція.
ЧС-2022
Півфінал
13 грудня
Аргентина - Хорватія 3:0
Голи: Мессі, 34 (пен.), Альварес, 39, 69
- 9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.
- 10 грудня Ліонель Мессі розкритикував Антоніо Матеу Лаоса, який був головним арбітром матчу з Нідерландами.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе