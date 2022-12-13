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Головна Спорт Аргентина знищила Хорватію і стала першим фіналістом ЧС-2022

Аргентина знищила Хорватію і стала першим фіналістом ЧС-2022

13 грудня, 2022 вiвторок
23:04
Спорт Ліонель Мессі, ЧС-2022, збірна Аргентини

У першому півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини впевнено перемогла Хорватію

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Матч Аргентини та Хорватії у Лусаїлі закінчився розгромною перемогою південноамериканців - 3:0. У ворота хорватів дублем відзначився Хуліан Альварес. Рахунок у зустрічі відкрив Ліонель Мессі, який реалізував пенальті на 34-й хвилині. 

Аргентина на груповому раунді програла Саудівській Аравії (1:2), та перемогла Мексику (2:0) і Польщу (2:0). У 1/8 фіналу аргентинці здолали Австралію (2:1), а у чвертьфіналі у серії пенальті пройшли Нідерланди (2:2, 4:3). 

Хорватія у групі зіграла внічию з Марокко (0:0) та Бельгією (0:0) та переграла Канаду (4:1). У плей-офф хорвати двічі виявилися сильнішими за одинадцятиметровими - за Японію у 1/8  фіналу (1:1, 3:1) та Бразилію у чвертьфіналі (0:0, 1:1, 4:2).   

Фінал ЧС-2022 буде зіграний 18 грудня. Аргентина зіграє з переможцем пари Марокко - Франція.

ЧС-2022

Півфінал

13 грудня

Аргентина - Хорватія 3:0

Голи: Мессі, 34 (пен.), Альварес, 39, 69

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футбол
Хорватія
Ліонель Мессі
Аргентина
чемпіонат світу-2022
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